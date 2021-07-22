Лавров провёл переговоры с главой МИД Боливии

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Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с боливийским коллегой Рохелио Майтой. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Лавров провёл переговоры с главой МИД Боливии
  • РИА Новости

«В ходе беседы, прошедшей в доброжелательном и конструктивном ключе, предметно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-боливийского партнёрства в соответствии с установками, которые были заданы президентами двух стран по итогам их телефонных разговоров в январе и апреле сего года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего политического диалога и наращивания взаимодействия России и Боливии на международной арене.

В апреле президент России Владимир Путин и лидер Боливии Луис Арсе во время телефонного разговора обсудили ряд двусторонних вопросов, а также борьбу с коронавирусом.

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