Лавров провёл переговоры с главой МИД Боливии

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с боливийским коллегой Рохелио Майтой. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы, прошедшей в доброжелательном и конструктивном ключе, предметно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-боливийского партнёрства в соответствии с установками, которые были заданы президентами двух стран по итогам их телефонных разговоров в январе и апреле сего года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего политического диалога и наращивания взаимодействия России и Боливии на международной арене.

В апреле президент России Владимир Путин и лидер Боливии Луис Арсе во время телефонного разговора обсудили ряд двусторонних вопросов, а также борьбу с коронавирусом.