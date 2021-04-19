Путин обсудил борьбу с COVID с президентом Боливии

Президент России Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе во время телефонного разговора обсудили ряд двусторонних вопросов, а также борьбу с коронавирусом.

«Продолжено обсуждение практических шагов по дальнейшему всестороннему развитию российско-боливийских партнёрских отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической и транспортной областях», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что особое внимание главы государств уделили вопросам сотрудничества в сфере здравоохранения.

Президенты поговорили о борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также об обеспечении поставок российской вакцины «Спутник V» в Боливию.

Ранее сообщалось, что новый посол России в Боливии Михаил Леденёв вручил боливийскому министру иностранных дел копии верительных грамот.