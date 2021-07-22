Глава российской делегации на форуме ОБСЕ заявил о лживой риторике Украины

Руководитель российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов пригрозил покинуть форум, если Украина продолжит свою лживую риторику.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «необдуманные высказывания о якобы концентрации Вооружённых сил России в приграничных районах... используются представителями Украины на ФСОБ как ширма для продолжающейся в течение семи лет «необычной военной деятельности» в Донбассе».

«Если делегация Украины будет и в дальнейшем придерживаться лживой, безответственной риторики, то профессионального обсуждения не получится, а еженедельные инсинуации южных соседей их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации», — сказал Гаврилов.

Ранее стало известно, что Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на действия Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в Европейский суд.

Жалоба касается ряда нарушений, в том числе ответственности украинских властей за гибель мирного населения, незаконного лишения свободы и жестокого обращения с людьми, включая события «майдана» в Киеве, в Доме профсоюзов в Одессе и в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции.

Член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал в беседе с изданием «Взгляд» решение России подать жалобу на Украину в ЕСПЧ.