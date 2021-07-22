«Талибан» заявил, что не позволит Турции ввести войска в Афганистан

«Талибан»* не позволит Турции ввести войска в Афганистан, заявил РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахед.

«Мы уже отвергли позицию Турции и заявили, что после вывода (военнослужащих. — RT) Соединённых Штатов из Афганистана мы не позволим другим иностранным силам оставаться в этой стране ни под каким предлогом», — сказал он.

Муджахед добавил, что, если Турция поспособствует прогрессу на переговорах и «сможет улучшить ситуацию в Афганистане», талибы приветствуют это.

«Но мы не позволим (Турции. — RT) находиться в Афганистане», — подчеркнул представитель движения.

13 июля «Талибан» предупредил Турцию о недопустимости размещения её военных в Афганистане после того, как Анкара предложила обеспечить безопасность аэропорта Кабула на фоне вывода войск США из республики.

Как отмечал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара готова взять на себя управление аэропортом Кабула, если об этом удастся договориться с США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.