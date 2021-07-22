Талибы пообещали не допустить ИГ активизироваться в Афганистане

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Официальный представитель «Талибана»* Забиулла Муджахед заявил, что движение не допустит активизации «Исламского государства»** на территории Афганистана. По его словам, боевиков из Средней Азии или Уйгурского района Китая в республике нет.
Талибы пообещали не допустить ИГ активизироваться в Афганистане
  • © REUTERS / Jalil Ahmad

«Мы заверяем вас, что мы не позволим ИГИЛ активизироваться в стране, в районах, находящихся под нашим контролем. Что касается присутствия боевиков из других стран, я это полностью отрицаю. Боевиков из Средней Азии или Китая в стране нет», — цитирует Муджахеда РИА Новости.

Он заверил, что талибы «предотвратят их проникновение в страну».

14 июля спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов отметил, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться боевики ИГ.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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