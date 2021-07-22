В МИД России назвали жалобу против Украины в ЕСПЧ крайней мерой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) крайней мерой.

По её словам, российская сторона последовательно придерживалась позиции, что привлечение судебных инстанций — это «крайняя мера, которая может быть задействована лишь в исключительных случаях».

«С одной стороны, это мотивировано уважительным отношением нашей страны к международным инстанциям, с другой — стремлением к поиску иных, мирных средств разрешения споров вне зала суда», — сказала она во время брифинга.

По словам Захаровой, всякому терпению наступает конец.

Жалоба против Украины в ЕСПЧ была подана на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и содержит сведения о ряде нарушений со стороны официального Киева. В их числе — ответственность украинских властей за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, включая события «майдана» в Киеве, в Доме профсоюзов в Одессе и в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции и другие.