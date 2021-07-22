США назначили спецпосланника по Гаити
- Reuters
Об этом говорится на сайте Госдепа.
«Госдепартамент рад сообщить, что посол Дэниел Фут, кадровый сотрудник высшей дипломатической службы, будет выполнять обязанности спецпосланника по Гаити», — сказал Прайс, чьё заявление распространило ведомство.
Отмечается, что в обязанности Фута будет входить, в частности, «взаимодействие с гаитянскими и международными партнёрами в целях содействия установлению долгосрочного мира и стабильности, а также содействие проведению свободных и справедливых выборов президента и в законодательные органы».
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что проводят оценку запроса властей Гаити об оказании помощи после убийства гаитянского президента Жовенеля Моиза.