США назначили спецпосланника по Гаити

Короткая ссылка
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты назначили дипломата Дэниела Фута спецпосланником по Гаити.
США назначили спецпосланника по Гаити
  • Reuters

Об этом говорится на сайте Госдепа.

«Госдепартамент рад сообщить, что посол Дэниел Фут, кадровый сотрудник высшей дипломатической службы, будет выполнять обязанности спецпосланника по Гаити», — сказал Прайс, чьё заявление распространило ведомство.

Отмечается, что в обязанности Фута будет входить, в частности, «взаимодействие с гаитянскими и международными партнёрами в целях содействия установлению долгосрочного мира и стабильности, а также содействие проведению свободных и справедливых выборов президента и в законодательные органы».

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что проводят оценку запроса властей Гаити об оказании помощи после убийства гаитянского президента Жовенеля Моиза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить