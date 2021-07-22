США назначили спецпосланника по Гаити

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты назначили дипломата Дэниела Фута спецпосланником по Гаити.

Об этом говорится на сайте Госдепа.

«Госдепартамент рад сообщить, что посол Дэниел Фут, кадровый сотрудник высшей дипломатической службы, будет выполнять обязанности спецпосланника по Гаити», — сказал Прайс, чьё заявление распространило ведомство.

Отмечается, что в обязанности Фута будет входить, в частности, «взаимодействие с гаитянскими и международными партнёрами в целях содействия установлению долгосрочного мира и стабильности, а также содействие проведению свободных и справедливых выборов президента и в законодательные органы».

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что проводят оценку запроса властей Гаити об оказании помощи после убийства гаитянского президента Жовенеля Моиза.