В Госдепе прокомментировали запрос Гаити об оказании помощи

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В Госдепартаменте США заявили, что проводят оценку запроса властей Гаити об оказании помощи после убийства гаитянского президента Жовенеля Моиза.
В Госдепе прокомментировали запрос Гаити об оказании помощи
  • Reuters
  • © Ricardo Arduengo

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы оцениваем запрос (Гаити. — RT) об оказании помощи точно так же, как и другие», — цитирует его РИА Новости

По его словам, Гаити может понадобиться помощь в защите критически важной инфраструктуры. В Госдепе добавили, что внимательно изучают такой вариант развития событий.

Ранее делегация Соединённых Штатов, прибывшая в Гаити, взяла на себя обязательство поддерживать власти страны, а также подтвердила поддержку населения Гаити в сложное время.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства скончался от полученных ранений.

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