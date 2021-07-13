В Госдепе прокомментировали запрос Гаити об оказании помощи

В Госдепартаменте США заявили, что проводят оценку запроса властей Гаити об оказании помощи после убийства гаитянского президента Жовенеля Моиза.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы оцениваем запрос (Гаити. — RT) об оказании помощи точно так же, как и другие», — цитирует его РИА Новости

По его словам, Гаити может понадобиться помощь в защите критически важной инфраструктуры. В Госдепе добавили, что внимательно изучают такой вариант развития событий.

Ранее делегация Соединённых Штатов, прибывшая в Гаити, взяла на себя обязательство поддерживать власти страны, а также подтвердила поддержку населения Гаити в сложное время.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства скончался от полученных ранений.