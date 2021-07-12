Делегация США заявила о поддержке правительства Гаити

Делегация Соединённых Штатов, прибывшая на Гаити, взяла на себя обязательство поддерживать власти страны, а также подтвердила поддержку населения Гаити в сложное время после убийства президента страны Жовенеля Моиза.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

На Гаити 11 июля прибыла делегация, в которую вошли сотрудники Министерства юстиции, Госдепартамента, Министерства внутренней безопасности и Совета национальной безопасности.

Представители США встретились с и.о. премьера Гаити Клодом Жозефом, а также назначенным главой правительства, но ещё не вступившим в должность Ариэлем Анри.

«В ходе всех их встреч делегация обязалась поддержке правительства Гаити в его стремлении к справедливости в этой ситуации и подтвердила поддержку населения Гаити в это сложное время», — заявили в Белом доме.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства скончался от полученных ранений.

12 июля полиция Гаити сообщила, что задержала предполагаемого организатора операции по убийству Моиза.