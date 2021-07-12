На Гаити задержан возможный организатор убийства президента
«Первым, кому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей», — цитирует ТАСС заявление Шарля.
Отмечается, что Санон поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, находящимися в Соединённых Штатах.
Кроме того, Шарль сказал, что задержанный является гражданином Гаити, и назвал его одним из «разработчиков плана убийства».
В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства скончался от полученных ранений.
Руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что по меньшей мере 26 граждан Колумбии были в составе вооружённой группы, убившей Моиза.
Позже выяснилось, что президента Гаити пытали перед убийством.