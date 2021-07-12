На Гаити задержан возможный организатор убийства президента

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Полиция Гаити задержали предполагаемого организатора операции по убийству президента страны Жовенеля Моиза. Об этом заявил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.

«Первым, кому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей», — цитирует ТАСС заявление Шарля.

Отмечается, что Санон поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, находящимися в Соединённых Штатах.

Кроме того, Шарль сказал, что задержанный является гражданином Гаити, и назвал его одним из «разработчиков плана убийства».

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства скончался от полученных ранений.

Руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что по меньшей мере 26 граждан Колумбии были в составе вооружённой группы, убившей Моиза.

Позже выяснилось, что президента Гаити пытали перед убийством.

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