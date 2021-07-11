Президента Гаити пытали перед убийством
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Об этом он рассказал в интервью ABC News.
«Никто бы никогда не подумал, что президент Жовенель Моиз будет убит, что его будут пытать в его собственном доме», — сказал Жозеф.
В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства скончался от полученных ранений.
Руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что по меньшей мере 26 граждан Колумбии были в составе вооружённой группы, убившей Моиза.
Председатель сената Гаити Жозеф Ламбер стал временным президентом.