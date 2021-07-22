ЕК готова обсудить с Украиной «Северный поток — 2»
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- Reuters
Как сообщает РИА Новости, этот вопрос может обсуждаться с Украиной в рамках соглашения об ассоциации.
«Что касается соглашения об ассоциации, мы пока не получали официального запроса. Но мы приняли к сведению сделанные заявления», — сказал он.
Данную позицию подтвердил и пресс-секретарь Дана Спинан на том же брифинге.
Ранее сообщалось, что Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу газопровода «Северный поток — 2».