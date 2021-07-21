Киев инициировал консультации с ЕК и ФРГ по «Северному потоку — 2»

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Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу газопровода «Северный поток — 2».
Киев инициировал консультации с ЕК и ФРГ по «Северному потоку — 2»
  • globallookpress.com
  • © Jens Büttner/ZB

Об этом на своей странице в Twitter заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Согласно ст. 274 Соглашения об ассоциации Украина — ЕС, Украина официально инициирует консультации с Европейской комиссией и Германией по проекту «Северный поток — 2», который угрожает безопасности Украины, нарушает принцип диверсификации Энергетического союза ЕС. Обращения в Брюссель и Берлин уже отправлены», — говорится в заявлении.

Ранее замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».

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