В АТОР сообщили об изменении правил въезда туристов в Хорватию с 26 июля
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«Для предотвращения распространения COVID-19 власти Хорватии усиливают въездной контроль в отношении путешественников из Великобритании, Кипра и России», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что «с 26 июля 2021 года всем прибывающим из этих стран (вне зависимости от их прививочного статуса или перенесённой коронавирусной инфекции) потребуется в любом случае предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, или же результат экспресс-теста на антигены (не путать с тестом на антитела!), взятого не ранее чем за 48 часов до въезда».
В АТОР сообщили, что «детям до 12 лет проходить тестирование не нужно при условии, что соответствующие справки об анализах на COVID-19 есть у сопровождающих их взрослых.
«Также с указанной даты отменяется возможность сдачи тестов на коронавирус после прибытия в Хорватию при условии прохождения изоляции по месту назначения», — добавили в ассоциации.
Ранее стало известно, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа включительно.