В Германии назвали разрушенную Россией «мечту» Запада
- Reuters
Об этом пишет РИА Новости.
По словам автора, западные страны рассчитывали на то, что Москва столкнётся с трудностями, после чего «пойдёт на попятную и вновь обратит взор» в их сторону.
Автор статьи с печалью констатирует, что подобные надежды разошлись с реальностью.
«Внутреннее развитие России, а также и развитие её внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в ЕС и США, — это развитие изумило как Восток, так и Запад», — написал Крумм.
Он считает, что сложившаяся ситуация привела к «параличу мышления». Наиболее подходящим методом взаимодействия между властями стран, по мнению автора, являются переговоры.