В Германии назвали разрушенную Россией «мечту» Запада

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Глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал о европейской мечте, которую разрушила Россия.
В Германии назвали разрушенную Россией «мечту» Запада
  • Reuters

Об этом пишет РИА Новости.

По словам автора, западные страны рассчитывали на то, что Москва столкнётся с трудностями, после чего «пойдёт на попятную и вновь обратит взор» в их сторону.

Автор статьи с печалью констатирует, что подобные надежды разошлись с реальностью.

«Внутреннее развитие России, а также и развитие её внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в ЕС и США, — это развитие изумило как Восток, так и Запад», — написал Крумм.

Он считает, что сложившаяся ситуация привела к «параличу мышления». Наиболее подходящим методом взаимодействия между властями стран, по мнению автора, являются переговоры.

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