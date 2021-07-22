В Германии назвали разрушенную Россией «мечту» Запада

Глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал о европейской мечте, которую разрушила Россия.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам автора, западные страны рассчитывали на то, что Москва столкнётся с трудностями, после чего «пойдёт на попятную и вновь обратит взор» в их сторону.

Автор статьи с печалью констатирует, что подобные надежды разошлись с реальностью.

«Внутреннее развитие России, а также и развитие её внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в ЕС и США, — это развитие изумило как Восток, так и Запад», — написал Крумм.

Он считает, что сложившаяся ситуация привела к «параличу мышления». Наиболее подходящим методом взаимодействия между властями стран, по мнению автора, являются переговоры.