В Австрии вводят ряд ограничений из-за COVID-19 для ночных клубов

Власти Австрии в связи с ухудшением эпидемической ситуации и высокой скоростью распространения коронавируса вводят ряд ограничений для ночных заведений.

Об этом информирует Kronen Zeitung.

Отмечается, что с 22 июля в ночные клубы Австрии будут пускать только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо сертификата о вакцинации, в то время как подтверждение о перенесённой инфекции или наличие антител перестаёт быть основанием для входа в заведение.

Ранее стало известно, что с 1 июля в Австрии отменяют комендантский час, который был введён из-за пандемии коронавируса.