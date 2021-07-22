В Австрии вводят ряд ограничений из-за COVID-19 для ночных клубов
- Reuters
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Об этом информирует Kronen Zeitung.
Отмечается, что с 22 июля в ночные клубы Австрии будут пускать только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо сертификата о вакцинации, в то время как подтверждение о перенесённой инфекции или наличие антител перестаёт быть основанием для входа в заведение.
Ранее стало известно, что с 1 июля в Австрии отменяют комендантский час, который был введён из-за пандемии коронавируса.