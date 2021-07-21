Террористы совершили 29 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 29 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 29 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 26 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 17 обстрелов, в провинции Латакия — семь обстрелов, в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Хама — три обстрела», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров 22 июля встретится со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.