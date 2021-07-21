Лавров 22 июля встретится со спецпосланником Генсека ООН по Сирии

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Глава МИД России Сергей Лавров 22 июля встретится со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Лавров 22 июля встретится со спецпосланником Генсека ООН по Сирии
  • РИА Новости

«22 июля в Москве состоится рабочая встреча министра иностранных дел России со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном», — написала в Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее Педерсен заявил о намерении в ближайшее время посетить российскую столицу для консультаций.

4 июля с Педерсеном в Женеве встретились замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

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