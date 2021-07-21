В МИД Белоруссии высказались об отношениях с США

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз высказался об отношениях Минска с Вашингтоном.

«Мы готовы к продолжению диалога, в том числе и для поиска выхода из той ситуации в двусторонних отношениях, в которой мы сейчас находимся. Мы знаем, что в руководстве США есть люди, которые не утратили связь с реальностью и руководствуются здравым смыслом», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря.

Он заявил, что «с посольством США в Беларуси, с Государственным департаментом США официальные представители Республики Беларусь находятся в постоянном контакте».

«Ведётся диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес и вызывающим взаимную обеспокоенность. Да, не всегда наши подходы совпадают. Да, зачастую этот диалог носит предельно прямой и откровенный характер. Но у нас нет закрытых тем», — добавил Глаз.

Ранее посол США в Белоруссии Джули Фишер заявила, что Вашингтон продолжит использование инструментов экономического давления в отношении белорусских властей и активизирует поддержку гражданского общества.