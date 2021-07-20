Посол США заявила, что Вашингтон продолжит экономическое давление на Минск

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Посол США в Белоруссии Джули Фишер заявила, что Вашингтон продолжит применение инструментов экономического давления в отношении белорусских властей и активизирует поддержку гражданского общества.
Посол США заявила, что Вашингтон продолжит экономическое давление на Минск
  • Pixabay

«В партнёрстве с ЕС, Великобританией и Канадой мы продолжим координировать (применение. — RT) инструментов экономического давления в поддержку белорусского народа», — приводит ТАСС сообщение Фишер.

Она отметила, что Соединённые Штаты расширят помощь белорусскому народу, включая экстренную поддержку лидеров гражданского общества и независимых СМИ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал новые санкции, введённые Евросоюзом в отношении белорусских физлиц и предприятий.

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