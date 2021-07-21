Лукашенко считает возможным посредничество ОАЭ между Белоруссией и ЕС

Белорусский президент Александр Лукашенко не возражал бы против посредничества Объединённых Арабских Эмиратов между Белоруссией и Евросоюзом.

«Что касается диалога с Европой, вы видите, какой у нас диалог. Это трудно назвать диалогом в этой ситуации. Что касается посредников, я вообще не люблю посредничество всякое», — сказал Лукашенко в интервью Sky News Arabia, его слова приводит БЕЛТА.

При этом президент отметил, что если бы ОАЭ и руководство этой страны захотели выступить в роли посредников в диалоге, то он бы не отказался.

«Потому что это объективные люди, честные и порядочные. Поэтому если европейцы принимают ваше предложение к диалогу и посредничество, то Эмираты могли бы стать таким посредником. Я — за», — сказал Лукашенко.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона пока не планирует закрывать свои посольства в странах Европейского союза.