Лукашенко считает возможным посредничество ОАЭ между Белоруссией и ЕС

Короткая ссылка
Белорусский президент Александр Лукашенко не возражал бы против посредничества Объединённых Арабских Эмиратов между Белоруссией и Евросоюзом.
Лукашенко считает возможным посредничество ОАЭ между Белоруссией и ЕС
  • РИА Новости

«Что касается диалога с Европой, вы видите, какой у нас диалог. Это трудно назвать диалогом в этой ситуации. Что касается посредников, я вообще не люблю посредничество всякое», — сказал Лукашенко в интервью Sky News Arabia, его слова приводит БЕЛТА.

При этом президент отметил, что если бы ОАЭ и руководство этой страны захотели выступить в роли посредников в диалоге, то он бы не отказался.

«Потому что это объективные люди, честные и порядочные. Поэтому если европейцы принимают ваше предложение к диалогу и посредничество, то Эмираты могли бы стать таким посредником. Я — за», — сказал Лукашенко.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона пока не планирует закрывать свои посольства в странах Европейского союза. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить