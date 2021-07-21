Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Интерфаксу заявил, что «о каком-либо вторжении в Афганистан никто даже не задумывается».

Он ответил на вопрос, допускает ли Россия размещение военных или вариант нанесения точечных ударов по террористам в Афганистане.

Лавров заявил, что Россия руководствуется обязательствами перед Таджикистаном и Киргизией в соответствии со статьёй Договора о коллективной безопасности. Он отметил, что «при любой агрессии против кого бы то ни было из членов ОДКБ незамедлительно проводятся консультации для определения мер реагирования с тем, чтобы эту агрессию подавить».

«О каких-либо точечных ударах по территории Афганистана никто речи не ведёт, и о каком-либо вторжении в Афганистан никто даже не задумывается», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия не желает победы какой-то одной из сторон в Афганистане и нацелена на установление диалога в стране.