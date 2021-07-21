В МИД высказались о дискриминации россиян за рубежом

Заместитель директора департамента по работе с соотечественниками МИД России Владимир Андреев на видеоконференции Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, высказался о дискриминации россиян за границей.

«Против российских соотечественников, против российских граждан, я уверен, кампании дискриминации и притеснения и голословные политизированные обвинения в судах будут продолжаться ещё более изобретательно», — цитирует ТАСС Андреева.

Он подчеркнул, что «этому надо противостоять».

Ранее Министерство иностранных дел России на своём сайте опубликовало предупреждение для выезжающих за границу россиян в связи с угрозой быть задержанными и арестованными в США и в третьих странах.