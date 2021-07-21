В МИД высказались о дискриминации россиян за рубежом
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«Против российских соотечественников, против российских граждан, я уверен, кампании дискриминации и притеснения и голословные политизированные обвинения в судах будут продолжаться ещё более изобретательно», — цитирует ТАСС Андреева.
Он подчеркнул, что «этому надо противостоять».
Ранее Министерство иностранных дел России на своём сайте опубликовало предупреждение для выезжающих за границу россиян в связи с угрозой быть задержанными и арестованными в США и в третьих странах.