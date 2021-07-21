В МИД высказались о дискриминации россиян за рубежом

Короткая ссылка
Заместитель директора департамента по работе с соотечественниками МИД России Владимир Андреев на видеоконференции Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, высказался о дискриминации россиян за границей.
В МИД высказались о дискриминации россиян за рубежом
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«Против российских соотечественников, против российских граждан, я уверен, кампании дискриминации и притеснения и голословные политизированные обвинения в судах будут продолжаться ещё более изобретательно», — цитирует ТАСС Андреева.

Он подчеркнул, что «этому надо противостоять».

Ранее Министерство иностранных дел России на своём сайте опубликовало предупреждение для выезжающих за границу россиян в связи с угрозой быть задержанными и арестованными в США и в третьих странах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить