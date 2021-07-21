В Китае сделали более 1,47 млрд прививок от COVID-19

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Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что жителям Китая в рамках кампании по массовой вакцинации сделали более 1,47 млрд прививок от COVID-19.
В Китае сделали более 1,47 млрд прививок от COVID-19
  • Reuters

«По состоянию на 20 июля в 31 регионе Китая сообщили об использовании 1 млрд 478 млн 484 тыс. прививок от COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение госкомитета.

Ранее учёные из Китая заявили, что COVID-19 имеет природное происхождение.

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