В Китае сделали более 1,47 млрд прививок от COVID-19

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что жителям Китая в рамках кампании по массовой вакцинации сделали более 1,47 млрд прививок от COVID-19.

Reuters

«По состоянию на 20 июля в 31 регионе Китая сообщили об использовании 1 млрд 478 млн 484 тыс. прививок от COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение госкомитета. Ранее учёные из Китая заявили, что COVID-19 имеет природное происхождение.