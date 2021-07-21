Замгоссекретаря США Уэнди Шерман посетит Китай

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Замгоссекретаря США Уэнди Шерман совершит визит в Китай 25—26 июля, она планирует встретиться с официальными лицами КНР, включая министра иностранных дел Ван И.
Замгоссекретаря США Уэнди Шерман посетит Китай
  • Reuters

Беседы дипломатов станут «частью продолжающихся усилий США по проведению откровенного обмена мнениями с официальными лицами КНР» для «продвижения интересов и ценностей США».

«Заместитель госсекретаря обсудит области, в которых действия Китая вызывают у нас серьёзные опасения, а также области, в которых наши интересы совпадают», — говорится в пресс-релизе Госдепартамента.

После визита в Китай Шерман 27 июля отправится в Оман, где встретится с заместителем министра иностранных дел шейхом Халифой Аль-Харти.

Ранее в Вашингтоне назвали сферы, в которых существует потенциал для сотрудничества между США и Китаем.

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