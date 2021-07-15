В Госдепе назвали сферы потенциального сотрудничества США и Китая

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Глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс перечислил сферы, в которых существует потенциал для сотрудничества между США и Китаем.
В Госдепе назвали сферы потенциального сотрудничества США и Китая
  • Reuters
  • © Yuri Gripas

«Наши отношения с Китаем разносторонние. Где-то они враждебные, во многих сферах конкурентные, но есть и сферы, где интересы схожи, где есть потенциал для сотрудничества. Мы говорили об этом в контексте борьбы с изменением климата, иранской ядерной программы», — приводит ТАСС его слова на брифинге.

Кроме того, Пекин и Вашингтон могут сотрудничать по ситуации в Афганистане в интересах международного сообщества, отметил Прайс.

Ранее советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб заявил, что Кабул призывает внешних партнёров, в том числе Китай, Индию и Россию, помогать технически силам обороны и безопасности Афганистана бороться с терроризмом.

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