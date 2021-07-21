В МИД рассказали о сферах конструктивного диалога России и США

Саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина открыл возможности для восстановления конструктивного диалога Москвы и Вашингтона в сферах взаимного интереса. Об этом сообщили в российском МИД.

«Встреча президентов России и США, прошедшая 16 июня в Женеве, открывает определённые возможности для восстановления конструктивного диалога в отдельных сферах совпадающих интересов, среди которых — стратегическая стабильность, кибербезопасность, климатическая повестка дня, Арктика, содействие урегулированию региональных конфликтов», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что успешным взаимодействие может быть лишь при условии соблюдения принципов взаимного уважения, равноправия и невмешательства во внутренние дела.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва готова к выстраиванию стабильных отношений с США и договорённостям «на разумной основе».