Россияне не пострадали при наводнении в Китае

Граждан России нет среди погибших и пострадавших в результате наводнения в китайской провинции Хэнань.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Китае Георгия Егорова.

«Посольство связалось с местными властями, нам сообщили, что граждан России среди погибших и пострадавших нет», — заявили в посольстве.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил на брифинге, что министерство не получало сообщений об иностранных гражданах среди пострадавших при наводнении.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 12 человек погибли в результате затопления метро в китайском городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань.