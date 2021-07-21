Россияне не пострадали при наводнении в Китае

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Граждан России нет среди погибших и пострадавших в результате наводнения в китайской провинции Хэнань.
Россияне не пострадали при наводнении в Китае
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Китае Георгия Егорова.

«Посольство связалось с местными властями, нам сообщили, что граждан России среди погибших и пострадавших нет», — заявили в посольстве.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил на брифинге, что министерство не получало сообщений об иностранных гражданах среди пострадавших при наводнении.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 12 человек погибли в результате затопления метро в китайском городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань.

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