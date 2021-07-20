CGTN: при затоплении метро в Китае погибли 12 человек
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«Число погибших в результате наводнения в китайском Чжэнчжоу увеличилось до 12», — сообщает телеканал в своём Twitter-аккаунте.
Отмечается, что прошедший ливень оказался самым мощным за всю историю наблюдений.
Ранее климатолог Владимир Семёнов в разговоре с телеканалом «360» заявил, что в будущем наводнения наподобие тех, что были в Германии и Бельгии, будут случаться чаще, и дал рекомендации по уменьшению масштаба подобных природных явлений.