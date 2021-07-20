CGTN: при затоплении метро в Китае погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в результате затопления метро в китайском городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань). Об этом сообщает телеканал CGTN.

«Число погибших в результате наводнения в китайском Чжэнчжоу увеличилось до 12», — сообщает телеканал в своём Twitter-аккаунте.

Отмечается, что прошедший ливень оказался самым мощным за всю историю наблюдений.

Ранее климатолог Владимир Семёнов в разговоре с телеканалом «360» заявил, что в будущем наводнения наподобие тех, что были в Германии и Бельгии, будут случаться чаще, и дал рекомендации по уменьшению масштаба подобных природных явлений.