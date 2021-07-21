Захарова прокомментировала заявления Польши об обломках самолёта Качиньского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления Польши о «бессрочном удержании» российской стороной обломков самолёта польского президента Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году, не имеют оснований.

«Утверждение о бессрочном удержании российской стороной обломков самолёта не имеет под собой оснований», — написала Захарова в Telegram.

По её словам, польская сторона неоднократно ставилась в известность о правилах процедуры возвращения вещественных доказательств.

«Российский МИД и иные профильные ведомства уже неоднократно заявляли, что до момента завершения в нашей стране следственных действий, которые проводятся в том числе на основании всё новых и новых запросов польской стороны, а также принятия окончательного процессуального решения вещественные доказательства должны находиться на территории Российской Федерации», — заявила Захарова.

Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, погибли 96 членов польской делегации.