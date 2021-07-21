Захарова прокомментировала заявления Польши об обломках самолёта Качиньского

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления Польши о «бессрочном удержании» российской стороной обломков самолёта польского президента Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году, не имеют оснований.
Захарова прокомментировала заявления Польши об обломках самолёта Качиньского
  • РИА Новости

«Утверждение о бессрочном удержании российской стороной обломков самолёта не имеет под собой оснований», — написала Захарова в Telegram.

По её словам, польская сторона неоднократно ставилась в известность о правилах процедуры возвращения вещественных доказательств.

«Российский МИД и иные профильные ведомства уже неоднократно заявляли, что до момента завершения в нашей стране  следственных действий, которые проводятся в том числе на основании всё новых и новых запросов польской стороны, а также принятия окончательного процессуального решения вещественные доказательства должны находиться на территории Российской Федерации», — заявила Захарова.

Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, погибли 96 членов польской делегации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить