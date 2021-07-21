В Госдепе прокомментировали ситуацию вокруг Вароши

Соединённые Штаты осудили принятое Турцией решение об открытии побережья Вароши — курортного района Фамагусты, находящегося в буферной зоне Кипра. Соответствующая информация опубликована на сайте Госдепа.

«Соединённые Штаты осуждают сделанное сегодня (20 июля. — RT) лидером турок-киприотов Эрсином Татаром и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявление о передаче части Вароши под контроль турок-киприотов...» — говорится в сообщении.

США также призвали турок-киприотов и Турцию «отменить свое решение, а также все шаги, предпринятые с октября 2020 года».

В октябре 2020 года министры иностранных дел государств — членов Евросоюза призвали Турцию пересмотреть решение об открытии побережья Вароши, курортного района Фамагусты, находящегося в буферной зоне Кипра.

Локация была закрыта в 1974 году после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Согласно резолюции Совбеза ООН от 1984 года, пустой город может быть заселён только его первоначальными жителями.