ЕС призвал Турцию пересмотреть решение об открытии Вароши на Кипре

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Министры иностранных дел членов Евросоюза призвали Турцию пересмотреть решение об открытии побережья Вароши — курортного района Фамагусты, находящегося в буферной зоне Кипра.
ЕС призвал Турцию пересмотреть решение об открытии Вароши на Кипре
  • Вароша / © Wikiolo / wikipedia.org

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

«Мы считаем, что решение об открытии пляжа Вароша подрывает взаимное доверие и повышает напряжённость в регионе и должно быть пересмотрено», — приводит ТАСС слова Борреля.

8 октября власти непризнанного Северного Кипра открыли пропускной пункт для посещения закрытого в течение 46 лет курортного квартала Вароша города Фамагуста.

Локация была закрыта в 1974 году после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Согласно резолюции Совбеза ООН от 1984 года, пустой город может быть заселён только его первоначальными жителями.

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