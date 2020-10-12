ЕС призвал Турцию пересмотреть решение об открытии Вароши на Кипре

Министры иностранных дел членов Евросоюза призвали Турцию пересмотреть решение об открытии побережья Вароши — курортного района Фамагусты, находящегося в буферной зоне Кипра.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

«Мы считаем, что решение об открытии пляжа Вароша подрывает взаимное доверие и повышает напряжённость в регионе и должно быть пересмотрено», — приводит ТАСС слова Борреля.

8 октября власти непризнанного Северного Кипра открыли пропускной пункт для посещения закрытого в течение 46 лет курортного квартала Вароша города Фамагуста.

Локация была закрыта в 1974 году после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Согласно резолюции Совбеза ООН от 1984 года, пустой город может быть заселён только его первоначальными жителями.