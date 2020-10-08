На Кипре открыли для посещения «город-призрак» Варошу

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Власти непризнанного Северного Кипра открыли пропускной пункт для посещения закрытого в течение 46 лет курортного квартала Вароша города Фамагуста.
На Кипре открыли для посещения «город-призрак» Варошу
  • Вароша / © Wikiolo / wikipedia.org

Как пишет издание Politis, ворота, ограждавшие вход в Варошу, были сняты и все желающие смогли туда пройти без предъявления документов.

О предстоящем открытии пляжа Вароши сообщил 6 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на пресс-конференции с премьер-министром самопровозглашённой Турецкой республики Северного Кипра Эрсином Татаром.

Туристический курорт Вароша в Фамагусте был закрыт для посещения в 1974 году после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова.

Вароша защищена резолюцией Совета Безопасности ООН 1984 года, в которой говорится, что пустой город может быть заселён только его первоначальными жителями. 

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