В США суд вынес приговор россиянину Левашову
- Reuters
«Я решил, что приговор к уже проведённому в заключении сроку является достаточным. Вы находитесь под стражей уже 33 месяца», — приводит ТАСС слова судьи.
Также судья предположил, что россиянина депортируют из США. Отмечается, что в ином случае Левашов будет находиться под особым надзором властей США в течение трёх лет.
Ранее обвинение по делу Левашова просило суд приговорить россиянина к сроку от 12 лет и одного месяца до 14 лет и семи месяцев тюрьмы за хакерство.