В США суд вынес приговор россиянину Левашову

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Американский федеральный окружной суд в штате Коннектикут приговорил российского гражданина Петра Левашова, признавшего вину в компьютерных преступлениях, к уже отбытому сроку. Об этом сообщил ТАСС.
В США суд вынес приговор россиянину Левашову
  • Reuters

«Я решил, что приговор к уже проведённому в заключении сроку является достаточным. Вы находитесь под стражей уже 33 месяца», — приводит ТАСС слова судьи.

Также судья предположил, что россиянина депортируют из США. Отмечается, что в ином случае Левашов будет находиться под особым надзором властей США в течение трёх лет. 

Ранее обвинение по делу Левашова просило суд приговорить россиянина к сроку от 12 лет и одного месяца до 14 лет и семи месяцев тюрьмы за хакерство. 

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