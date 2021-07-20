В США суд вынес приговор россиянину Левашову

Американский федеральный окружной суд в штате Коннектикут приговорил российского гражданина Петра Левашова, признавшего вину в компьютерных преступлениях, к уже отбытому сроку. Об этом сообщил ТАСС.

«Я решил, что приговор к уже проведённому в заключении сроку является достаточным. Вы находитесь под стражей уже 33 месяца», — приводит ТАСС слова судьи.

Также судья предположил, что россиянина депортируют из США. Отмечается, что в ином случае Левашов будет находиться под особым надзором властей США в течение трёх лет.

Ранее обвинение по делу Левашова просило суд приговорить россиянина к сроку от 12 лет и одного месяца до 14 лет и семи месяцев тюрьмы за хакерство.