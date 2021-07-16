Обвинение в США рекомендовало приговорить россиянина к более чем 12 годам тюрьмы

В США обвинение по делу гражданина России Петра Левашова попросило суд приговорить россиянина к сроку от 12 лет одного месяца до 14 лет семи месяцев тюрьмы за хакерство.

Reuters

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документы суда. «Рекомендуемый диапазон приговора составляет от 145 до 175 месяцев тюрьмы», — заявил в докладе и. о. федерального прокурора США Леонард Бойл. Приговор россиянину вынесут 20 июля. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила главе российского МИД Сергею Лаврову список осуждённых в США россиян для их возможного обмена.