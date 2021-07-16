Обвинение в США рекомендовало приговорить россиянина к более чем 12 годам тюрьмы
- Reuters
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документы суда.
«Рекомендуемый диапазон приговора составляет от 145 до 175 месяцев тюрьмы», — заявил в докладе и. о. федерального прокурора США Леонард Бойл.
Приговор россиянину вынесут 20 июля.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила главе российского МИД Сергею Лаврову список осуждённых в США россиян для их возможного обмена.