Обвинение в США рекомендовало приговорить россиянина к более чем 12 годам тюрьмы

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В США обвинение по делу гражданина России Петра Левашова попросило суд приговорить россиянина к сроку от 12 лет одного месяца до 14 лет семи месяцев тюрьмы за хакерство. 
Обвинение в США рекомендовало приговорить россиянина к более чем 12 годам тюрьмы
  • Reuters

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документы суда.

«Рекомендуемый диапазон приговора составляет от 145 до 175 месяцев тюрьмы», — заявил в докладе и. о. федерального прокурора США Леонард Бойл. 

Приговор россиянину вынесут 20 июля.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила главе российского МИД Сергею Лаврову список осуждённых в США россиян для их возможного обмена.

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