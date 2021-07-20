Лавров и глава МИД Кипра обсудили ситуацию вокруг Вароши

Короткая ссылка
Главы МИД России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис по телефону обсудили осложнение ситуации вокруг закрытого района Вароша города Фамагусты.
Лавров и глава МИД Кипра обсудили ситуацию вокруг Вароши
  • РИА Новости

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России.

«Глава кипрского внешнеполитического ведомства выразил озабоченность в связи с резким осложнением ситуации вокруг закрытого района Вароша города Фамагусты и его последствиями для перспектив кипрского урегулирования», — заявили в российском министерстве.

Отмечается, что Лавров подчеркнул приверженность «строгому выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, предусматривающих создание на Кипре двузональной двухобщинной федерации путём прямых переговоров греко-кипрской и турко-кипрской общин».

В октябре 2020 года министры иностранных дел государств — членов Евросоюза призвали Турцию пересмотреть решение об открытии побережья Вароши, курортного района Фамагусты, находящегося в буферной зоне Кипра.

Локация была закрыта в 1974 году после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Согласно резолюции Совбеза ООН от 1984 года, пустой город может быть заселён только его первоначальными жителями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить