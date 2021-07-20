Лавров и глава МИД Кипра обсудили ситуацию вокруг Вароши

Главы МИД России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис по телефону обсудили осложнение ситуации вокруг закрытого района Вароша города Фамагусты.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России.

«Глава кипрского внешнеполитического ведомства выразил озабоченность в связи с резким осложнением ситуации вокруг закрытого района Вароша города Фамагусты и его последствиями для перспектив кипрского урегулирования», — заявили в российском министерстве.

Отмечается, что Лавров подчеркнул приверженность «строгому выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, предусматривающих создание на Кипре двузональной двухобщинной федерации путём прямых переговоров греко-кипрской и турко-кипрской общин».

В октябре 2020 года министры иностранных дел государств — членов Евросоюза призвали Турцию пересмотреть решение об открытии побережья Вароши, курортного района Фамагусты, находящегося в буферной зоне Кипра.

Локация была закрыта в 1974 году после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Согласно резолюции Совбеза ООН от 1984 года, пустой город может быть заселён только его первоначальными жителями.