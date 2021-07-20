Лавров и Керри провели телефонные переговоры
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Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.
Разговор Лаврова и Керри состоялся 20 июля по инициативе американской стороны.
«Стороны обсудили итоги визита спецпредставителя президента США в Москву с акцентом на важности двустороннего и многостороннего сотрудничества на экологическом направлении, совместной подготовки к 26-й сессии конференции сторон рамочной Конвенции ООН об изменении климата в Глазго», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее Керри заявил, что у России и США есть сферы для сотрудничества, которые могут помочь частично снизить напряжённость в отношениях.