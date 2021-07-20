Лавров и Керри провели телефонные переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник президента США по климату Джон Керри провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили совместную подготовку к конференции по климату в Глазго.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Разговор Лаврова и Керри состоялся 20 июля по инициативе американской стороны.

«Стороны обсудили итоги визита спецпредставителя президента США в Москву с акцентом на важности двустороннего и многостороннего сотрудничества на экологическом направлении, совместной подготовки к 26-й сессии конференции сторон рамочной Конвенции ООН об изменении климата в Глазго», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Керри заявил, что у России и США есть сферы для сотрудничества, которые могут помочь частично снизить напряжённость в отношениях.