Керри: у России и США есть сферы для сотрудничества, чтобы снять напряжённость

Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что у России и США есть сферы для сотрудничества, которые могут помочь частично снизить напряжённость в отношениях.

«Есть сферы, где Россия и Соединённые Штаты могут наладить подлинное сотрудничество (что, как мы надеемся, даст возможность частично снизить напряжённость в отношениях между нашими странами) и попытаться через совместную работу над решением глобальной проблемы выйти на развязки по некоторым двусторонним вопросам», — заявил он в интервью газете «Коммерсантъ».

Он отметил, что необходимо ускорить сокращение выбросов и переход к альтернативной, возобновляемой, устойчивой энергетике.

Керри также заявил, что в Вашингтоне тщательно изучат идеи российского президента Владимира Путина по климатической повестке, по его словам, эти идеи очень позитивны.

Керри добавил, что США и Россия могли бы проводить совместные исследования и обмениваться технологиями, в том числе по водороду, для снижения углеродных выбросов.

Он также сообщил, что намерен снова встретиться со спецпредставителем президента России Русланом Эдельгериевым до конференции в Глазго, запланированной на осень.

Ранее сообщалось, что Россия и США намерены сотрудничать в вопросах климата, по мониторингу выбросов, Арктики, энергоэффективности и реализации совместных проектов.