Керри: у России и США есть сферы для сотрудничества, чтобы снять напряжённость

Короткая ссылка
Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что у России и США есть сферы для сотрудничества, которые могут помочь частично снизить напряжённость в отношениях.
Керри: у России и США есть сферы для сотрудничества, чтобы снять напряжённость
  • © Julien Mattia/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
  • globallookpress.com

«Есть сферы, где Россия и Соединённые Штаты могут наладить подлинное сотрудничество (что, как мы надеемся, даст возможность частично снизить напряжённость в отношениях между нашими странами) и попытаться через совместную работу над решением глобальной проблемы выйти на развязки по некоторым двусторонним вопросам», — заявил он в интервью газете «Коммерсантъ».

Он отметил, что необходимо ускорить сокращение выбросов и переход к альтернативной, возобновляемой, устойчивой энергетике.

Керри также заявил, что в Вашингтоне тщательно изучат идеи российского президента Владимира Путина по климатической повестке, по его словам, эти идеи очень позитивны.

Керри добавил, что США и Россия могли бы проводить совместные исследования и обмениваться технологиями, в том числе по водороду, для снижения углеродных выбросов.

Он также сообщил, что намерен снова встретиться со спецпредставителем президента России Русланом Эдельгериевым до конференции в Глазго, запланированной на осень.

Ранее сообщалось, что Россия и США намерены сотрудничать в вопросах климата, по мониторингу выбросов, Арктики, энергоэффективности и реализации совместных проектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить