В кабмине ФРГ заявили, что переговоры с США по «Северному потоку — 2» продолжаются

Переговоры между США и Германией по ситуации со строительством «Северного потока — 2» продолжаются, заявили РИА Новости в правительстве ФРГ.

«Как заявляла на прошлой неделе федеральный канцлер (Ангела Меркель. — RT), федеральное правительство ведёт переговоры с властями США по теме «Северный поток — 2». Эти переговоры продолжаются», — сказал представитель кабмина ФРГ.

Ранее Bloomberg сообщило, что США и Германия близки к сделке по газопроводу «Северный поток — 2». Согласно черновому варианту соглашения, власти ФРГ должны будут принять меры «в случае, если Россия попытается использовать поставки газа в качестве оружия» против Украины.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе ФБА «Экономика сегодня» высказал мнение, что вопрос коммерческого запуска «Северного потока — 2» остаётся открытым.