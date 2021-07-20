Регулятор ЕС начал экспертизу вакцины от COVID-19 Sanofi Pasteur

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА начало процедуру постепенной экспертизы в отношении вакцины против коронавируса Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur.

«Решение о начале экспертизы основано на предварительных результатах лабораторных исследований и ранних клинических исследований у взрослых… ЕМА будет оценивать данные по мере их поступления. Оценка будет продолжаться до тех пор, пока не будет собрано достаточно доказательств для подачи официальной заявки на получение регистрационного удостоверения», — говорится в пресс-релизе.

В ЕС уточнили, что препарат будет исследован на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

В настоящее время регулятор уже проводит процедуру постепенной экспертизы в отношении вакцин Sinovac, CureVac, Novavax и «Спутник V».

Всего в ЕС одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Ранее регулятор заявил, что процесс оценки «Спутника V» в ЕС продолжается.