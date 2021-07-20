В АТОР рассказали о востребованности итальянского направления у туристов

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Полина Полетаева
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что посол Италии в России Паскуале Терраччано не исключил возврата российских туристов в сентябре.
В АТОР рассказали о востребованности итальянского направления у туристов
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«Мы, конечно, должны будем в первую очередь знать решение оперативного штаба, потому что для восстановления регулярных рейсов очень важна оценка эпидемиологической ситуации, взаимность для восстановления прямых рейсов. Сейчас они есть, но в статусе грузопассажирских рейсов. Очень важный аспект лежит в плоскости возобновления выдачи виз. Италия уже сейчас —  с мая — начала обновлять визы, которые не успели использовать в период пандемии. Пока это касается только многоразовых виз. Конечно, мы будем очень ждать и от консульства, и от визового цента, и от посольства, чтобы эта работа для уже туристических виз была восстановлена», — сказал Горин.

Он отметил, что Италия — «востребованное туристическое направление».

«Это круглогодичное направление. Италия — уникальная страна, где можно кататься на лыжах, купаться в море. Развиты культурно-познавательный, гастрономический и яхтенный виды туризма. Наверное, нет такого вида туризма, который невозможно было бы осуществить в Италии. За счёт своего гостеприимства и открытости в Италии (здесь надо сказать комплимент в адрес посольства и консульства) никогда не было проблем с туристическими компаниями и прямыми заявителями», — добавил собеседник RT.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано сообщил, что Италия рассматривает возможность посещения республики российскими туристами в сентябре текущего года.

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