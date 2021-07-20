Посол Италии не исключил возврат российских туристов в сентябре

Посол Италии в России Паскуале Терраччано Италия рассматривает возможность посещения республики российскими туристами в сентябре текущего года.

«В данный момент эта ситуация остаётся неизменной, туристические путешествия всё ещё не разрешены, однако не исключено, что уже в сентябре, который в Италии является частью летнего сезона и остаётся весьма привлекательным с климатической точки зрения, обстоятельства могут измениться», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «пандемия свела к нулю поток туристов из России в Италию».

«И это очень нас огорчает, ведь мы прекрасно знаем, как сильно россияне любят нашу страну», — отметил посол.

В начале июля Террачано заявлял, что итальянские границы смогут открыться для российских туристов после того, как они пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции.