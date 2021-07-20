Замглавы МИД России встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху провели встречу.

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования с учётом договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа в ходе встречи с замглавы Минобороны России Александром Фоминым поблагодарил Россию за её миротворческую деятельность.