Замгенсека ООН поблагодарил Россию за миротворческую деятельность

Заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа в ходе встречи с замглавы Минобороны России Александром Фоминым поблагодарил Россию за её миротворческую деятельность.

Встреча прошла в российской столице в преддверии официального открытия Московской конференции по безопасности.

«Хотел бы поблагодарить Россию за тот вклад, который вы вносите в миротворчество. Я часто работаю в полях и разговариваю с вашими специалистами-миротворцами, и я благодарен им за то, что они делают», — цитирует РИА Новости Лакруа.

Также он отметил, что у России есть очень много возможностей в плане миротворческой деятельности, которые можно развивать в будущем.

Ранее российские миротворцы организовали передачу гуманитарной помощи беженцам и многодетным семьям из отдалённых посёлков Нагорного Карабаха.