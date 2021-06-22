Замгенсека ООН поблагодарил Россию за миротворческую деятельность

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Заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа в ходе встречи с замглавы Минобороны России Александром Фоминым поблагодарил Россию за её миротворческую деятельность.
Замгенсека ООН поблагодарил Россию за миротворческую деятельность
  • Reuters

Встреча прошла в российской столице в преддверии официального открытия Московской конференции по безопасности.

«Хотел бы поблагодарить Россию за тот вклад, который вы вносите в миротворчество. Я часто работаю в полях и разговариваю с вашими специалистами-миротворцами, и я благодарен им за то, что они делают», — цитирует РИА Новости Лакруа.

Также он отметил, что у России есть очень много возможностей в плане миротворческой деятельности, которые можно развивать в будущем.

Ранее российские миротворцы организовали передачу гуманитарной помощи беженцам и многодетным семьям из отдалённых посёлков Нагорного Карабаха. 

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