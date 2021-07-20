Путин выразил президенту Ирака соболезнования после теракта в Багдаде

Президент России Владимир Путин выразил лидеру Ирака Бархаму Салеху соболезнования в связи с терактом в Багдаде.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта в Багдаде. Убийство десятков мирных граждан, среди которых женщины и дети, совершённое в канун священного праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам), потрясает своей жестокостью и цинизмом», — говорится в телеграмме Путина президенту Ирака.

Он отметил, что Россия решительно осуждает это злодеяние и рассчитывает, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание.

Президент также подтвердил готовность к наращиванию взаимодействия с иракскими партнёрами в борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на рынке в Багдаде. По данным СМИ, в результате теракта погиб 31 человек.