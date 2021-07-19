Al Arabiya: при взрыве на рынке в Багдаде погибли 20 человек
- Reuters
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми уже поручил начать расследование произошедшего.
مراسل العربية: ٢٠ قتيلا و٤٥ جريحا بتفجير مدينة الصدر شرق بغداد— العربية (@AlArabiya) July 19, 2021
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Как уточняется, ни одна из сторон ещё не взяла ответственность за нападение, однако ранее об ответственности за аналогичные атаки заявляло ИГ*.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.