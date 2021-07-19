Al Arabiya: при взрыве на рынке в Багдаде погибли 20 человек

Взрыв произошёл на рынке в Багдаде, погибли не меньше 20 человек, около 45 получили ранения, сообщает Al Arabiya.

Reuters

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми уже поручил начать расследование произошедшего. مراسل العربية: ٢٠ قتيلا و٤٥ جريحا بتفجير مدينة الصدر شرق بغداد

#العربيةpic.twitter.com/g2IdZTIJwJ — العربية (@AlArabiya) July 19, 2021 Как уточняется, ни одна из сторон ещё не взяла ответственность за нападение, однако ранее об ответственности за аналогичные атаки заявляло ИГ*. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.