Байден провёл переговоры с королём Иордании
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«Лидеры обсудили вызовы, связанные с пандемией COVID-19 в своих странах и по всему миру», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Также стороны обсудили возможности для продвижения мира и стабильности на Ближнем Востоке.
Байден выразил иорданскому королю поддержку по вопросу установление отношений с новым правительством Израиля.
19 июня сообщалось, что Соединённые Штаты начали выводить часть сил и вооружений из ряда стран Ближнего Востока.