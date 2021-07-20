Байден провёл переговоры с королём Иордании

Президент США Джо Байден провёл встречу с королём Иордании Абдаллой II, государственные лидеры обсудили ряд вопросов.

«Лидеры обсудили вызовы, связанные с пандемией COVID-19 в своих странах и по всему миру», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Также стороны обсудили возможности для продвижения мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Байден выразил иорданскому королю поддержку по вопросу установление отношений с новым правительством Израиля.

19 июня сообщалось, что Соединённые Штаты начали выводить часть сил и вооружений из ряда стран Ближнего Востока.