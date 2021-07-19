Премьер Польши заявил об отсутствии угрозы выхода страны из ЕС

Короткая ссылка
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя спор Варшавы с судом ЕС и Еврокомиссией из-за реформы польской судебной системы, заявил, что угрозы выхода страны из Евросоюза нет.
Премьер Польши заявил об отсутствии угрозы выхода страны из ЕС
  • Reuters

«Нет никакого риска Polexit. Это своего рода политическая фантазия. Здесь нет ни риска, ни каких-либо намерений. Это своего рода политическая эмоция, которую наши противники, наши оппоненты пытаются возбудить», — приводит РИА Новости слова Моравецкого.

Он отметил, что «лучшей политикой в отношении Евросоюза является еврореализм».

«Это такая политика, которая, с одной стороны, предусматривает очень однозначную защиту наших интересов, но также и оборону по тем вопросам, на которые мы не соглашались, входя в Евросоюз, и на передачу компетенций Евросоюзу», — добавил Моравецкий.

Ранее Европейская комиссия пригрозила подать в суд на Польшу и Венгрию из-за ситуации с сообществом ЛГБТ в этих двух странах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить