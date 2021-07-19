Премьер Польши заявил об отсутствии угрозы выхода страны из ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя спор Варшавы с судом ЕС и Еврокомиссией из-за реформы польской судебной системы, заявил, что угрозы выхода страны из Евросоюза нет.

«Нет никакого риска Polexit. Это своего рода политическая фантазия. Здесь нет ни риска, ни каких-либо намерений. Это своего рода политическая эмоция, которую наши противники, наши оппоненты пытаются возбудить», — приводит РИА Новости слова Моравецкого.

Он отметил, что «лучшей политикой в отношении Евросоюза является еврореализм».

«Это такая политика, которая, с одной стороны, предусматривает очень однозначную защиту наших интересов, но также и оборону по тем вопросам, на которые мы не соглашались, входя в Евросоюз, и на передачу компетенций Евросоюзу», — добавил Моравецкий.

Ранее Европейская комиссия пригрозила подать в суд на Польшу и Венгрию из-за ситуации с сообществом ЛГБТ в этих двух странах.