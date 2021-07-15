ЕК пригрозила Польше и Венгрии судом из-за ситуации с ЛГБТ

Европейская комиссия пригрозила подать в суд на Польшу и Венгрию из-за ситуации с сообществом ЛГБТ в этих двух странах.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

«Европейская комиссия открывает процедуру против Венгрии и Польши в сфере равенства и защиты фундаментальных прав… У обоих государств есть два месяца, чтобы ответить на аргументы, выдвинутые Европейской комиссией. В противном случае им будет направлено мотивированное мнение, а на следующем этапе последует обращение в Суд Европейского союза», — говорится в документе.

Отмечается, что в ЕК недовольны принятым в Венгрии законом, который запрещает распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола.

Вместе с этим Еврокомиссия не согласна с тем, что власти ряда польских регионов объявили свои территории «зонами, свободными от ЛГБТ».

Ранее Еврокомиссия попросила Минюст Венгрии разъяснить закон, ограничивающий распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних. Письмо венгерским властям опубликовал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.