ЕК пригрозила Польше и Венгрии судом из-за ситуации с ЛГБТ

Короткая ссылка
Европейская комиссия пригрозила подать в суд на Польшу и Венгрию из-за ситуации с сообществом ЛГБТ в этих двух странах.
ЕК пригрозила Польше и Венгрии судом из-за ситуации с ЛГБТ
  • Reuters

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

«Европейская комиссия открывает процедуру против Венгрии и Польши в сфере равенства и защиты фундаментальных прав… У обоих государств есть два месяца, чтобы ответить на аргументы, выдвинутые Европейской комиссией. В противном случае им будет направлено мотивированное мнение, а на следующем этапе последует обращение в Суд Европейского союза», — говорится в документе.

Отмечается, что в ЕК недовольны принятым в Венгрии законом, который запрещает распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола.

Вместе с этим Еврокомиссия не согласна с тем, что власти ряда польских регионов объявили свои территории «зонами, свободными от ЛГБТ». 

Ранее Еврокомиссия попросила Минюст Венгрии разъяснить закон, ограничивающий распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних. Письмо венгерским властям опубликовал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить