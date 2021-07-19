Минздрав Польши: заболеваемость COVID-19 растёт после сильного снижения
- РИА Новости
«Стабилизация заболеваемости уходит в прошлое. По сравнению с предыдущей неделей у нас уже на 13% увеличилось среднее количество заболеваний», — написал Недзельский в Twitter.
Он отметил, что в последующие недели будет наблюдаться увеличение числа случаев коронавируса.
За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 67 человек. Общее количество подтверждённых случаев инфицирования в Польше с начала пандемии составило 2 881 491.
9 июля Недзельский сообщил, что около 60% населения Польши имеют антитела к коронавирусу.