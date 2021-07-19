Минздрав Польши: заболеваемость COVID-19 растёт после сильного снижения

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Министр здравоохранения страны Адам Недзельский заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Польше растёт после сильного снижения.
Минздрав Польши: заболеваемость COVID-19 растёт после сильного снижения
  • РИА Новости

«Стабилизация заболеваемости уходит в прошлое. По сравнению с предыдущей неделей у нас уже на 13% увеличилось среднее количество заболеваний», — написал Недзельский в Twitter.

Он отметил, что в последующие недели будет наблюдаться увеличение числа случаев коронавируса.

За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 67 человек. Общее количество подтверждённых случаев инфицирования в Польше с начала пандемии составило 2 881 491.

9 июля Недзельский сообщил, что около 60% населения Польши имеют антитела к коронавирусу.

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